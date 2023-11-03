في جزء من مقابلة مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، مع صبري صيدم، المسؤول الرفيع في اللجنة المركزية لحركة فتح، تم التطرق لمسألة حل الدولتين واتفاقيات السلام السابقة وما يتم طرحه من خطوات لإحلال السلام دائم وعدم مشاهدة المزيد من القتل والمزيد من سفك الدماء.

وقد أجاب صيدم عن سؤال بخصوص تحقيق السلام عبر حل الدولتين، قال إن الأمور معقدة للغاية ولكن الآن يضغط المجتمع الدولي من أجل واقع مختلف.

وأضاف أنه يأمل أن يكون المجتمع الدولي جادًا هذه المرة بشأن إقامة علاقة جديدة وفتح آفاق جديدة مع جهود سلام دائمة وموثوقة ومستدامة تؤدي إلى تحقيق السلام، وإقامة دولة فلسطينية.

وأردف بالقول بشأن عملية السلام وجديتها، فإن وقف إطلاق النار أمر مهم وأولوية والمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، ووقف تهجير الفلسطينيين كلها تؤدي لخلق واقع مختلف على الأرض، وحينها للانخراط في عملية سلام جدية، ولكن هذه المرة يجب أن يكون هناك إصرار على عدم رؤية حرب أخرى.