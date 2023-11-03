استضاف كيم برونهوبر مذيع CNN في لقاء، اللواء المتقاعد بالجيش الأسترالي مايك رايان، حيث وجه له سؤالا حول ما سيأتي في المرحلة القادمة بعد التوغل الإسرائيلي إذ تقول إسرائيل إن قواتها تحاصر مدينة غزة.

في إجابته عن ما هو قادم بعد التوغل الإسرائيلي قال رايان، إن ما سيأتي بعد ذلك هو الضغط ببطء على حماس على الأرض، وفي الأنفاق، مع السماح أيضًا للمدنيين بالتدفق جنوبًا، ومنع أي تعزيزات من التدفق شمالًا إلى مدينة غزة لصالح حماس.

وأضاف أنه يعتقد أنه ستكون هناك معايير صارمة إلى حد ما عندما يقوم الإسرائيليون بفحص الأشخاص المتجهين جنوبًا، لمنع مقاتلي حماس من الهروب بين المدنيين.