كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل غزة.. شاهد ماذا يحصل

يستمر القتال في التصاعد داخل غزة، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عدة أهداف أثناء محاولته تطويق مدينة غزة.

وقال قائد في الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن القوات تحاول عزل مدينة غزة عن الجزء الجنوبي من القطاع.

ويعمل الصحفيون المرافقون للجيش الإسرائيلي في غزة تحت مراقبة القادة الإسرائيليين في الميدان، ولا يُسمح لهم بالتحرك دون مرافقة داخل القطاع.

وبموجب شرط دخول غزة ومرافقة الجيش الإسرائيلي، توجب على وسائل الإعلام تقديم جميع المواد واللقطات إلى الجيش الإسرائيلي لمراجعتها مسبقًا قبل النشر.

ووافقت شبكة CNN على هذه الشروط لكي توفر لكم نافذة ولو محدودة للعمليات الإسرائيلية في غزة.

مراسل CNN، جيريمي دايموند كان برفقة القوات الإسرائيلية وقدم هذا التقرير.