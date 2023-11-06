مقتل العشرات في مخيم المغازي.. صحة غزة تلوم إسرائيل والأخيرة "تُحقق"

اتهم مسؤولو الصحة داخل غزة إسرائيل بتنفيذ غارة جوية مدمرة على مخيم المغازي للاجئين، ويوصف هذا الأمر بأنه مذبحة. قُتل العشرات من الأشخاص بحسب مسعفين على الأرض، من بينهم أطفال، رغم أنه من الصعب في هذه المرحلة الحصول على صورة واضحة عن إجمالي عدد القتلى.

ولا يزال الكثير من الناس يعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض. وقالت القوات الإسرائيلية من جهتها إنها تحقق في هذا الحادث ولكن لم تعلن بشكل واضح مسؤوليتها هناك. لكن مع ذلك، فإن الصور التي تظهر من مخيم المغازي للاجئين مدمرة وصادمة.

وتواجه المستشفيات في غزة وضعًا مأساويًا على أقل تقدير، حيث تواجه نقصًا في الأدوية والإمدادات الحيوية.