علق وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، على الخطاب الذي أدلى به زعيم "حزب الله"، حسن نصرالله، الجمعة، قائلًا إن "الانطباع بأنه لن تكون هناك أي حرب كبيرة قادمة إلا إذا هاجمت إسرائيل لبنان، أو إذا أصبح الوضع سيئًا للغاية في غزة"، حسبما قال.

وأكد بوحبيب أن "ما قاله حسن نصر الله أمس لم يتغير منذ البداية. ولكنه شرح ذلك جيدًا بالأمس لجميع المعنيين"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن "أبدًا أن تتنبأ بما سيحدث في مثل هذه الظروف. لأن حادثة واحدة يمكن أن تبدأ حربًا"، مضيفًا: "اللبنانيون لا يريدون الحرب. ولا أعتقد أن حزب الله يريد الحرب... ونأمل ألا يبدأ الإسرائيليون حرباً معنا".