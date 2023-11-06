لقد صدمت الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين، الكثيرين في المجتمع الدولي.

حيث أن المستشفيات في جميع أنحاء غزة مكتظة، وتعاني من نقص الإمدادات والوقود. كما تم تحذير بعضها بضرورة الإخلاء، لأنها قد تكون أهدافًا. وحتى الآن، تصر إسرائيل على أنها لم تستهدف مستشفى، لكن بموجب القانون الدولي، هل تستطيع ذلك؟

تستند قوانين الحرب الدولية في معظمها إلى اتفاقية جنيف، التي وقع عليها كل من إسرائيل والفلسطينيين، وبموجب هذه الاتفاقية، تتمتع المستشفيات بحماية خاصة.

حيث تنص المادة 18 على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم، ولكن يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات من قبل أطراف النزاع.

يستعرض مراسل CNN، سكوت ماكلين، في هذا الفيديو ما يقوله القانون الدولي بشأن استهداف البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات.