في مقابلة مع شبكة CNN، قال جندي إسرائيلي سابق، بنزي ساندرز: "لا أعتقد أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، بناء على تصريحات أعضاء الليكود وأعضاء آخرين في الائتلاف".

وأضاف: "وأعتقد أن هذا نتيجة لحقيقة أن هذه الحكومة لا تنظر إلى الشعب الفلسطيني كشركاء مستقبليين لصنع السلام معهم، وهم مقتنعون فقط بأن القوة العسكرية الساحقة ستجلب لنا السلامة والأمن، وهذا هو خطأ كارثي".

وتابع بالقول: "تتوسع المستوطنات بمعدل لا يصدق. يستولي المستوطنون على الأراضي بشكل غير قانوني، ليس حتى وفقًا للقانون الدولي، بل وفقًا للقانون الإسرائيلي، فهم يخرجون ويطلقون النار على المدنيين الفلسطينيين، مع الإفلات من العقاب، وعدم تطبيق القانون عليهم".

وأضاف ساندرز: "لذلك أعتقد أن شركاءنا وحلفاءنا الدوليين بحاجة إلى اتخاذ موقف إلى جانب الإسرائيليين الذين يطالبون بحل سياسي ويطالبون بالتفريق، وبأن تتأكد حكومتنا من عدم إيذاء وقتل المدنيين الأبرياء".