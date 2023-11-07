تتحدث إيليني جيوكوس مذيعة شبكة CNN مع بن ويدمان كبير المراسليين للشؤون الدولية في الشبكة عن آخر التطورات على الساحة اللبنانية الإسرائيلية مع وجود تبادل إطلاق صواريخ من طرفي الحدود.

قال مراسل الشبكة إن لا يبدو أن هناك ميل لصراع واسع النطاق، ولكن هناك استمرار ويبدو الأمر في بعض الأحيان وكأنه تكثيف للمناوشات عبر الحدود.

وأضاف إنه خلال هذه المناوشات قُتل مدني إسرائيلي نتيجة إطلاق نار، كما قُتل أربعة فلسطينيين كانوا يقودون مركبة.

ووفقًا للسلطات اللبنانية فإن الذين قُتلوا كانوا مدنيين في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار، بينما تقول إسرائيل إن المسلحين هم من كانوا يستخدمون المركبة للتنقل في المنطقة.

ومن جانب آخر قال الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم أطلقوا 16 صاروخًا على إسرائيل والتي كانت تستهدف بلدة نهاريا، لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان نظام القبة الحديدية قد اعترض تلك الصواريخ.

في حين خرج حزب الله أيضًا وقال إنه استهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية مجددًا، مع التركيز على اتصالات المراقبة ومعدات المراقبة على الجانب الإسرائيلي.