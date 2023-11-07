وصل إبراهيم دهمان، الصحفي بشبكة CNN وعائلته، إلى مصر بعد أن ظلوا محاصرين في غزة لمدة 28 يومًا. يقول دهمان إنهم الآن يشعرون بالارتياح، ولكن الأطفال ما زالوا يعانون من الصدمة النفسية.

هرب الصحفي دهمان مع عائلته من شمال غزة في الشهر الماضي، ولكن بينما هم في الطريق يقول دهمان إن المباني كانت تقصف أمام أعينهم، وكان أطفاله يخافون على حياتهم.

ويضيف بأنهم شهدوا العديد من الغارات الجوية ونجوا منها، وكان عليهم صرف انتباه الأطفال عن الأحداث ولكنهم لم يتمكنوا من حمايتهم من الرعب.

وقد طُلب منهم في الأسبوع الماضي التوجه إلى معبر رفح وبذلك شعر بالارتياح من خروجه من غزة والتي أصبحت على حد قوله.. كالمقبرة.

وفي معبر رفح شاهد الكثير من العائلات هناك تنتظر إكمال الإجراءات للتمكن من المغادرة.

وأخيرًا تم استدعاؤهم إلى الحافلة المتوجهة إلى مصر بعد فحص أوراقهم والتدقيق فيها.

أردف دهمان بالقول إنهم في القاهرة لم يعودوا يسمعون أصوات الغارات الجوية، ولكن أطفاله في بعض الأحيان يسمعون صوت طائراة تحلق فوقهم ويعتقدون أنها طائرة حربية وفي كل مرة يجب عليه أن يطمئنهم بأنهم باتوا الآن بأمان.

ويتابع في الختام القول إنهم لا يعرفون خطوتهم التالية ولكنهم في الوقت الحالي يمكنهم أن يصبحوا عائلة عادية مجددًا.