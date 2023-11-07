في مقابلة مع CNN، تحدث الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، حول ما يتعلق بالمجتمع المدني، والبنية التحتية العامة، والخدمات الأساسية في غزة قائلًا: "لقد تضرر وتعطل كل شيء. وفي الجانب الصحي، أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، ثلثاها تقريبًا بين النساء والأطفال، و25 ألف إصابة".

وأضاف برينان: "لدينا الآن 39% من المستشفيات لا تعمل، والـ60% المتبقية تعمل بشكل جزئي فقط. لدينا حوالي ثلثي العيادات التي لا تعمل".

وتابع: "وبالطبع، المدارس لا تعمل على الإطلاق، وقد تعطل تعليم الأطفال لأنهم يستضيفون أكثر من 700 ألف نازح داخليًا في ظروف غير صحية ومزدحمة بشكل صادم".

وفيما يتعلق بإرسال المساعدات إلى غزة، قال برينان: "نحن بحاجة إلى فتح معبر رفح وتوسيع نطاق البنية التحتية اللوجستية في شمال سيناء... نحن بحاجة إلى عملية تحقق أفضل وأكثر سلاسة وكفاءة على الحدود التي يديرها الإسرائيليون حاليًا. وعلى الجانب الآخر من الحدود داخل غزة، نحتاج إلى توزيع آمن للمساعدات".