أيمن الصفدي لـCNN: السبيل الوحيد لإنهاء هذا "الكابوس" وقف الحرب في غزة

في جزء من لقاء مع مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآخر مستجدات الوضع على الساحة العربية والدولية.

تتعرض إسرائيل لضغوطات متزايدة لوقف مؤقت لعملياتها على غزة ويأتي ذلك مع تجاوز أعداد القتلى فيها 10 آلاف قتيل ونصفهم من الأطفال بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

واتضح بأنه حتى الحليف الأقوى لإسرائيل لم يستطع إقناعها بهذا المسار الإنساني، وقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، ويأتي ذلك بعد أن أمضى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عطلة نهاية الأسبوع في التنقل في المنطقة لإجراء محادثات عاجلة في تل أبيب والأردن والضفة الغربية والعراق، واختتمها اليوم في تركيا.

ويرفض المسؤولون الإسرائيليون أي هدنة مؤقت، قائلين إن ذلك من شأنه أن يفيد حماس، حيث قال سفيرها لدى الأمم المتحدة "إننا لا نرى حاجة إلى هدنة إنسانية الآن لأنها لن تؤدي إلا إلى تمكين حماس من إعادة تسليح نفسها وإعادة تجميع صفوفها".

وقد قام وزير الخارجية الأردني بالتعليق عن سؤال ما إذا كانت المساعدات التي تم إسقاطها جوًا هي لمرة واحدة أو ستكون مستمرة، أجاب الصفدي "من الواضح أن هذه الإمدادات لن تكفي لفترة طويلة، نظرًا لضخامة التحدي الإنساني القائم، ولا نأمل أن نكون قادرين على فعل المزيد من ذلك فحسب، ولكن أن نجتمع جميعًا في المجتمع الدولي للضغط معًا من أجل إيصال الإمدادات الضرورية إلى غزة.