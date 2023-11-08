تحدثت مديرة نشاط التمريض في منظمة أطباء بلا حدود، إميلي كالي كالاهان، والتي تم إجلاؤها من غزة الأربعاء الماضي وعادت إلى الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع، إلى شبكة CNN حول الوضع وسط الحرب في غزة.

قالت كالاهان: "تم نقلنا حوالي 5 مرات على مدار 26 يومًا بسبب مخاوف أمنية، وكان أحد الأماكن التي انتهى بنا المطاف فيها هو مركز تدريب خانيونس، نسميه KYTC... وبحلول الوقت الذي غادرنا فيه إلى هناك، كان هناك 35 ألف نازح داخليًا يعيشون بجانبنا".

وأضافت: "كان هناك أطفال يعانون من حروق شديدة في وجوههم، وأسفل أعناقهم، وفي جميع أنحاء أطرافهم، ولأن المستشفيات مكتظة للغاية، يتم إخراجهم فورًا ويتم وإرسالهم إلى هذه المخيمات دون إمكانية الوصول إلى المياه الجارية".

وتابعت بالقول: "هناك 50 ألف شخص في هذا المخيم الآن ويوجد 4 دورات مياه، ويتم توفير المياه لهم لمدة ساعتين كل 12 ساعة".