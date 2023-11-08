تحدثت مديرة نشاط التمريض في منظمة أطباء بلا حدود، إميلي كالي كالاهان، والتي تم إجلاؤها من غزة الأربعاء الماضي وعادت إلى الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع، إلى CNN حول ما شهدته من تضحية من قبل الكادر الفلسطيني وسط ظروف الحرب في غزة.

قالت كالاهان: "كنا سنموت في غضون أسبوع" بدون الكادر الوطني، مشيرة إلى أنهم السبب الوحيد الذي جعلها ومن معها "على قيد الحياة".

وأضافت: " كنا يائسين. لقد قمنا بحساب السعرات الحرارية في وقت ما بناءً على إمداداتنا واكتشفنا أنه إذا كنا جميعًا - هناك 50 شخصًا يعيشون معنا في موقف للسيارات الآن – إذا تناولنا 700 سعرة حرارية فقط في اليوم، إذا كان هذا كل ما لدينا، فقد بقي لدينا طعام يكفي لمدة يومين وهذا كل شيء".

وأشارت إلى أن الكادر الوطني لم يتركهم "للحظة واحدة"، خوفًا على سلامتهم.

وتابعت: "هؤلاء الرجال الرائعين الذين ضحوا بكل شيء من أجلنا نحن، لقد ضحوا بوقتهم مع عائلاتهم، وسلامتهم الجسدية، وإمدادات المياه الخاصة بهم التي كانوا يقدمونها لنا".