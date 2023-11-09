قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه تم وضع نوافذ محدودة الوقت لإخلاء سكان غزة جنوبًا على طول شارع صلاح الدين.

يأتي أمر الإخلاء في الوقت الذي يقول فيه الجيش الإسرائيلي إنه يقاتل حماس داخل مدينة غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل وتركت ما يقدر بنحو 240 رهينة في غزة.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بينما دعت حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط.

تقرير مراسلة CNN سلمى عبد العزيز يسلط الضوء على فرار الآلاف على طول طريق الإخلاء.