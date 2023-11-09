يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل على خلاف بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب فيها، ومع دخول الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني، فإن ما سيحدث عندما تنتهي الحرب بات غير واضح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا بسبب قول إن إسرائيل بحاجة إلى أن تكون مسؤولة عن أمن غزة لفترة غير محددة لمنع الهجمات المستقبلية على إسرائيل.

حيث أوضح بعدها مسؤولون إسرائيليون تصريحاته بالقول إن ذلك لن يكون بمثابة إعادة احتلال.

في حين تقول الولايات المتحدة الوجود طويل الأمد ليس فكرة جيدة.

وقد انضم مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مذيعتي CNN، بيانا رودريغا، وزين آشر، لمناقشة الموضوع.