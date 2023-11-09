يظهر مقطع فيديو مدرعة إسرائيلية تتقدم عبر معسكر الشاطئ للاجئين، ولكن الكمين ينتظر. فقبل لحظات، أظهر مقطع الفيديو نفسه أحد مقاتلي حماس متسلحًا بقذيفة صاروخية يتحرك ببطء بين الأنقاض.

هذه المقاطع الدعائية لحماس، من منظور مقاتليها، تظهرهم وهم يلتفون حول المباني ومن بين الأنقاض قبل ضرب المركبات المدرعة.

قامت CNN بتحديد موقع العديد من مقاطع الفيديو التي تم إصدارها في العديد من الأيام الأخيرة بأنها في شمال غزة، ببيت حانون والعطاطرة ومخيم الشاطئ للاجئين، مما يشير إلى أن حماس تشن على الأرجح هجمات في الأماكن التي دخلتها القوات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوع.

يفصّل مراسل CNN، جيريمي دايموند، مقاطع الفيديو التي نشرتها حماس والتي توضح نهجها بحرب المدن في غزة.