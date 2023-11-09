أجرت شبكة CNN مقابلة مع حنين عوكل، امرأة من نيوجيرسي لديها ثلاثة أطفال، كان عمر أحدهم شهرين فقط، في الأسبوع الأول من النزاع، حيث كانت من بين مئات الأمريكيين الذين أمضوا ما يقرب من شهر محاصرين في غزة.

كانت عوكل تزور عائلتها في الشمال عندما هاجمت حماس، وبعد ذلك، بناءً على طلب وزارة الخارجية، انتقلت هي وأطفالها جنوبًا نحو معبر رفح، ولأيام، انتظرت العائلة بينما كان الطعام والماء ينفدان.

لقد تقاسمت المأوى مع حوالي 40 شخصًا، بمن فيهم شقيقها، عبود عوكل، الذي كان أيضًا في غزة والذي نقلت شبكتنا قصته.

وأخيرًا، في الأسبوع الماضي، سمحت صفقة تم التوصل إليها لكلتا العائلتين بمغادرة غزة، وقد عادتا إلى الأراضي الأمريكية قبل حوالي 48 ساعة. أجرى معها مذيع شبكتن،ا جايك تابر، مقابلة مرة أخرى تحدثت فيها عن التجربة التي مرت بها ووضحت تفاصيل رحلة خروجها من غزة عبر معبر رفح.