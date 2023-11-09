في مقابلة مع مذيع CNN جايك تابر، قالت حنين عوكل، امرأة من نيوجيرسي لديها ثلاثة أطفال كانت عالقة في غزة لأسابيع وتمكنت مؤخرًا من العودة إلى الولايات المتحدة، إن الأوضاع في القطاع "صعبة حقًا" و"بائسة"، مشيرة إلى أنها لا تعرف "إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك. أشعر بالحزن الشديد على جميع سكان غزة. ليس فقط أفراد عائلتي، بل لجميع سكان غزة. لا أعرف كيف سينجون بعد كل هذا".

وفيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية وما إن كانت تستهدف حقًا مواقع لحماس، ردت عوكل بالقول: "لا أعرف حقًا. لا أحد يعرف هناك. لأن القصف في كل مكان، والغارات الجوية حول المدينة وفي جميع أنحاء الجنوب. إنها في كل مكان. إذا اتصلت بأقاربك في أي مدينة، في خان يونس أو دير البلح أو رفح، سيخبرونك جميعًا أن مناطقهم تتعرض للقصف. لذلك لا أحد يعرف".

وتابعت بالقول: "إنهم يقصفون حماس بالتأكيد، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانوا يقصفون حماس فقط. لأنهم يريدون الوصول إلى حماس بأي طريقة ممكنة، أتعلم؟ لكن الطريقة التي يفعلون بها ذلك، لا أعرف إذا كانت هي الطريقة الأفضل. لأنها ستصل إلى نقطة تكون عشوائية فيها. لا أحد يعرف. أنا جادة".

وتحدثت عوكل عن عائلتها التي لا تزال في غزة، مؤكدة أنها "حتى اليوم، أبذل قصارى جهدي لجلب بقية عائلتي - لأنه لا يزال لدي شقيقات هناك. إخوتي وأمي وأبي لا يزالون هناك. لا أستطيع أن أصدق ذلك، هل تعلم؟ قلبي مكسور. لأنه نعم، لقد تمكنت من الوصول هنا مع أطفالي ومع عائلتي ونحن بخير. لكنني لست سعيدة، لأن عائلتي موجودة هناك، وصدق أو لا تصدق، فإن بقية أفراد عائلتي يريدون الخروج من غزة. إنهم يريدون فعل ذلك. لقد تم قصف بيوتهم. لذلك، حتى لو انتهت الحرب، فلن يكون لديهم مكان يعودون إليه"، حسبما قالت.