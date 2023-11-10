قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، لمذيعة CNN إيسا سواريس، إنه لا يرى أي أمل لأهل غزة دون "وقف كامل وشامل لإطلاق النار".

وأشار البرغوثي إلى أنه لا يعتقد "أننا بحاجة إلى توقف مؤقت فقط، بل نحتاج إلى وقف إطلاق النار. هذه التوقفات تعني أنك تخبر الناس فقط أنك لن تُقتل الآن، وإنما بعد أربع ساعات من الآن. إن الهدف الرئيسي لإسرائيل هو التطهير العرقي لسكان شمال غزة ومدينة غزة. ولكن إذا تحركوا جنوبًا، فسوف يتم قصفهم أيضًا في الجنوب. 49% من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في الجنوب".

وشدد البرغوثي على أنه لا يرى "أي أمل فيما سيحدث إلا إذا كان هناك وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وأقول إن أي حكومة في العالم لا تؤيد وقف إطلاق النار الفوري، تصبح شريكاً وداعماً لجرائم الحرب المستمرة هذه التي تحدث في غزة. التطهير العرقي والتهجير والإبادة الجماعية التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك بالطبع العقاب الجماعي".

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أشار البرغوثي إلى أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل ولا تتخذ حتى موقفًا محايدًا. وفي هذه الحالة، لسوء الحظ، تواصل الولايات المتحدة دعم ما تريده إسرائيل - وما لا نريد أن نراه هو استمرار التطهير العرقي في شمال غزة وكذلك مدينة غزة".

وردًا على فكرة أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تقوية حماس ومنحهم الوقت لإعادة تنظيم صفوفهم، قال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية إن "إسرائيل لا تهاجم حماس فقط، بل تهاجم جميع الفلسطينيين. حماس لا تحكم الضفة الغربية. إذًا، ما هو عذر قتل 18 فلسطينيًا اليوم في الضفة الغربية؟ 14 بمخيم واحد للاجئين في جنين. وآخرين في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية".

وتابع بالقول: "لقد هاجموا الخليل وهاجموا بيت لحم وهاجموا رام الله وهاجموا جنين، هاجموا كل مكان"، حسبما قال.