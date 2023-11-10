اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تتخذ الولايات المتحدة نهج عدم التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس خلال مقابلة مع Univision.

وقال ترامب في المقابلة: "هناك حرب جارية، ومن المحتمل أن عليك أن تدعها تأخذ مجراها، من المحتمل أن عليك أن تدعها تأخذ مجراها، لأن الكثير من الناس يموتون".

وتابع بالقول: "لا يوجد كره مثل كره الفلسطينيين لإسرائيل واليهود. ومن المحتمل أن العكس صحيح أيضًا. الأمر ليس بنفس الوضوح لكن من المحتمل أنه كذلك".

انضم مذيع CNN ماكس فوستر إلى المذيعة كاسي هانت لمناقشة تعليقات الرئيس الأمريكي السابق والتأثيرات التي قد تترتب عليها.