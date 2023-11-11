مشاهد صادمة.. مقاطع تُظهر الرعب بعد قصف مستشفيات عدة في غزة

قُصفت عدة مستشفيات في شمال غزة خلال الليل، ولم تعلق إسرائيل على الغارات، لكنها اتهمت حماس بدمج نفسها في البنية التحتية المدنية، ولا تستطيع CNN التحقق من مزاعم إسرائيل.

صور آثار القصف في المستشفيات أثارت غضب العاملين في المجال الإنساني، مثل الدكتور النرويجي مادس غيلبرت، والذي تطوع في مستشفى الشفاء في الماضي.

ففي مقطع مصور له، ظهر الدكتور غيلبرت وهو يقول: "السيد بلينكن، السيد بلينكن؟ أيمكنكما سماعي؟ رؤساء وزراء ورؤساء الدول الأوروبية، هل تستطيعون سماعي؟ هل تستطيعون سماع الصرخات من مستشفى الشفاء؟ من مستشفى العودة؟ هل تستطيعون سماع صرخات الأبرياء؟ لاجئون يحاولون العثور على مكان آمن تعرضوا للقصف من قبل قوات الهجوم الإسرائيلية. المستشفيات التي هي معابد الإنسانية والحماية".

لأسابيع، ظل الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين إلى التحرك جنوبًا للابتعاد عن الأذى كما يقولون. لكن الكثيرين منهم كانوا مترددين في الاستجابة لهذه النداءات، والغارات الجوية والموت تبعت سكان غزة إلى الجنوب.