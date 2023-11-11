يتكشف الوضع اليائس في أكبر مستشفى في غزة، مستشفى الشفاء. وتوفي 3 رضع في وحدة الأطفال حديثي الولادة بعد خروج المستشفى عن الخدمة. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس، إن الأطفال الرضع ماتوا بعد أن أدى القصف المجاور إلى انقطاع المولد الكهربائي.

وقال مراسل CNN، بن ويدمان، إن الوضع في مستشفى الشفاء "كارثي بكل المقاييس، ويزداد سوءًا".

وأضاف ويدمان: "تمكنت CNN من التحدث مع المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، وقال إن مستشفى الشفاء في هذه المرحلة محاصر بالكامل من قبل القوات الإسرائيلية... وهناك طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق فوقه بحيث في حال محاولة أي شخص الخروج من المباني - هناك العديد من المباني التي تشكل مجمع مستشفى الشفاء - وأي شخص يخرج يتعرض لإطلاق النار".

وتابع: "علمنا أن المولدات التي تزود المستشفى بالكهرباء إما نفد منها الوقود أو تضررت بسبب الضربات الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، توقفت وحدة العناية المركزة ووحدة الأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل".

وأضاف: "وما نفهمه أساسًا من الأشخاص في المستشفى هو أن هناك 36 طفلًا في المستشفى يتم إبقاؤهم على قيد الحياة بواسطة أجهزة التنفس اليدوية. إذًا، يتعين على الطاقم ضخ الأكسجين والهواء باستمرار إلى رئتي هؤلاء الأطفال الـ36".

وبالإضافة إلى ذلك، هناك عشرات الجثث لأشخاص، متراكمة خارج المستشفى، لكن لا يمكن دفنها بسبب القتال الدائر.