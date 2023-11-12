اجتمع الزعماء العرب والمسلمون في المملكة العربية السعودية في اجتماع طارئ لبحث قضية غزة، حيث طالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، السبت، بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك "جرائم الحرب والمجازر البربرية والوحشية وغير الإنسانية".

وقال البيان الذي يحتوي على 31 بندًا شديدة الصياغة.: "إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. نحن نطالب بوقفها على الفور".