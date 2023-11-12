تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN، دانا باش، حول خطة ما بعد الحرب في غزة، وقال إن ما يجب أن نفهمه هو أن "السلطة المدنية يجب أن تتعاون في هدفين، الأول هو تجريد غزة من السلاح، والثاني هو نزع التطرف من غزة. ويجب أن أقول إن السلطة الفلسطينية فشلت للأسف في كلا الأمرين".

وقال نتنياهو: "أول شيء يتعين علينا القيام به هو تدمير حماس، وإلا فإنها سوف تفعل ذلك مرارا وتكرارا، وقد قالوا ذلك. لذلك سوف نقوم بتدمير حماس".

وأضاف: "والشيء الثاني الذي يجب أن نفهمه هو أنه يجب أن يكون هناك تواجد عسكري إسرائيلي مسيطر على القطاع، لأننا رأينا أن أي مكان نغادره، بمجرد أن نخرج منه ونعطيه لقوة أخرى، خلال وقت قريب جدًا يظهر الإرهاب من جديد. إذًا، لم نحقق شيئا".