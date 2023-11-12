تحدثت مذيعة شبكة CNN، دانا باش، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما إذا كان يتحمل مسؤولية الفشل في منع هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول. رفض نتنياهو الإجابة، قائلاً إنه سيكون هناك وقت لمثل هذه الأسئلة "الصعبة" بمجرد انتهاء الحرب.

وقال نتنياهو: "هل سأل الناس فرانكلين روزفلت بعد بيرل هاربور هذا السؤال؟ هل سأل الناس جورج بوش بعد الهجوم المفاجئ يوم 11 نوفمبر (سبتمبر)؟"

وأضاف: "لقد قلت شيئًا واحدًا مهمًا، قلت إننا سنجيب على كل هذه الأسئلة، بمن فيهم أنا. ستُطرح علي أسئلة صعبة. الآن، أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو توحيد البلاد لهدف واحد، هدف واحد فقط، وهو تحقيق النصر".