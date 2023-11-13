تحدثت مذيعة شبكة CNN، دانا باش، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وجود عدد كبير من القتلى المدنيين الفلسطينيين، وقال نتنياهو: "أعتقد أن أي خسارة مدنية هي مأساة ويجب إلقاء اللوم بشكل مباشر على حماس لأنها تمنعهم من مغادرة منطقة الحرب".

وردًا على سؤال المذيعة عما إذا كانت إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتجنب موت المدنيين، قال نتنياهو: " نعم، وأكثر من ذلك. وأكثر من ذلك. نحن نحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف: " ونتيجة لعملياتنا البرية، أعتقد أن عدد الضحايا المدنيين قد انخفض بالفعل لأن الناس يستجيبون لدعواتنا لمغادرة المنطقة، ويتحدون محاولة حماس لإبقائهم هناك. وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".