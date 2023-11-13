تحدث مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تصريحات نتنياهو على شبكة CNN التي قال فيها: "أود أن أرى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة الذي ألقى اللوم على إسرائيل، أن يلقي اللوم على هؤلاء المتوحشين(حماس)، وأن يطالبوهم بالامتثال للقانون الدولي لأن إسرائيل تقاتل وفق القانون الدولي".

وردًا على تصريحات نتنياهو، قال غوتيريش: "هذا ببساطة غير صحيح. أعني، عندما تكون في الأمم المتحدة وتواجه وضعًا فظيعًا وفوضويًا مثل هذا، يجب عليك الالتزام بالمبادئ".

وأضاف: "ومنذ البداية أدين حماس. ما فعلته حماس كان فظيعًا. هجمات إرهابية وذبح النساء والأطفال. ولقد كنت واضحًا جدًا في إدانة حماس".

وتابع: "لكن هناك مبدأ أساسي بالنسبة لي، وهو أن حماس ليست الشعب الفلسطيني، ويجب أن تكون قادرًا على التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني. ولذلك، لا يمكنك استخدام الأشياء المروعة التي فعلتها حماس كسبب لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".