ينهار أكبر مستشفى في غزة تحت وطأة الحرب، حيث يسعى الأطباء في مستشفى الشفاء جاهدين لإبقاء المرضى على قيد الحياة، بمن فيهم الأطفال الخدج الملفوفين بالبطانيات في محاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة خارج حاضناتهم وسط انقطاع التيار الكهربائي والنقص الحاد بإمدادات الطاقة.

وفي ساحة المستشفى، تتحلل عشرات الجثث ببطء ولا يمكن دفنها. وقد تعرض مجمع المستشفى للقصف بشكل متكرر وسط قتال قريب، حيث يقترب الجيش الإسرائيلي الآن من المنطقة، متهماً حماس بإدارة مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض أسفل المنشأة الطبية متعددة المباني. وتنفي حماس أنها تجري عمليات في المستشفيات.