تحدثت هبة الطيبي من منظمة "كير" الدولية مع مذيعة CNN، روزماري تشيرش، حول الاحتياجات الإنسانية في غزة في الوقت الحالي.

وقالت الطيبي تعليقًا على وضع الإمدادات والمساعدة في المنطقة إنه "حتى لو كانت لدينا الإمدادات القليلة المتعلقة بممارسات النظافة والإمدادات الطبية، فلا يمكننا نقلها حتى داخل الشمال بسبب نقص الوقود. وكما ذكرت للتو، فإن شاحنات وكالات الأمم المتحدة غير قادرة أيضًا على إيصال المساعدات الإنسانية القليلة التي تدخل".

وتابعت بالقول: "إجمالي ما تلقيناه منذ 21 أكتوبر يعادل تقريبًا متطلبات يومين من الإمدادات التي تتوفر عادة. لقد أصبح هذا الأمر قاسيًا وشديدًا حقًا"، مضيفة: "لقد رأينا المخابز تغلق أبوابها، مما يجعل من الصعب جدًا على الناس الوصول إلى الأطعمة الأساسية. ولسوء الحظ، يتم تسجيل نفس الشيء من أولئك الذين يغادرون الشمال إلى الجنوب. هم الآن يقومون برحلتهم سيرا على الأقدام، لأنه لا يوجد وقود لنقلهم من الشمال إلى الجنوب".

وأشارت الطيبي إلى أن "الوضع صعب للغاية لسوء الحظ. نحن في اللحظة التي تنتهي فيها آخر قطرة وقود، وهذه لحظة مخيفة جدًا بالنسبة لنا كمنظمات إنسانية".