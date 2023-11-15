تحدثت مذيعة شبكة CNN، إيزا سواريس، مع الدكتور غسان أبو ستة في مدينة غزة ووصف الوضع الذي يعيشونه في مستشفى الأهلي، كما تحدث عن نيران المدافع الرشاشة شبه المستمرة من حوله، والمباني تهتز، وطابور لا نهاية له من الجرحى الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه.

وقال أبو ستة: " لدينا أكثر من 500 جريح في المستشفى، ولا يوجد سوى غرفتي عمليات و3 جراحين".

وأضاف: "المستشفى مكتظة ونعاني من نقص الموارد. نحن نقوم بإجراء عمليات مؤلمة حقًا بدون مخدر لأننا نحاول الحفاظ على المخدر، ولأننا لا نستطيع الوصول إلى غرف العمليات، نحاول الاحتفاظ به للعمليات الأكثر إنقاذًا للحياة".