قال وزير الخارجية الأردني, أيمن الصفدي، إن المستشفى الميداني الأردني في غزة تعرض للقصف، ووضح في مقابلة عبر الهاتف مع مذيعة CNN، إيزا سواريس، تفاصيل ما حدث.

وقال الصفدي إنه في "قرابة الساعة 5:30 بتوقيت غزة هرع طاقمنا الطبي إلى قسم الطوارئ استجابةً لإحضار فلسطينيين الجرحى. عندما وصل موظفونا إلى مدخل الطوارئ، تعرضوا للقصف وأُصيب 7 أشخاص من أفراد طاقمنا بينما أصيب وقُتل عشرات آخرون من الفلسطينيين".

وتابع وزير الخارجية الأردني بالقول: "من الواضح أن الهجوم كان جزءًا من الحرب العامة التي نراها مستمرة في غزة، ومرة أخرى، من غير المفهوم أن يتعرض الأشخاص الذين يحاولون تقديم المساعدة الطبية للجرحى للضرب أيضًا".

وأشار الصفدي إلى أن "من المحتمل أن يكون هذا المستشفى واحدًا من المستشفيات الوحيدة المتبقية في شمال غزة. إنه موجود في غزة منذ عام 2009. والخدمات التي يقدمها حيوية، ومن الواضح أننا نطالب بإجراء تحقيق في ما حدث حتى نتمكن من نبحث الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها".

وشدد الوزير على أن "المشكلة الآن هي التأكد من استمرار عمل المستشفى ومواصلة تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين. ولهذا السبب نواصل عمليات الإنزال الجوي التي تزودهم بالإمدادات على أساس أسبوعي. وهذا هو التحدي الآخر الذي نواجهه".

كما أكد أن بلاده سوف تبقي هذا المستشفى هناك "لأنه كما قلت، هو الملاذ الأخير لآلاف الفلسطينيين في تلك المنطقة التي أخلتها الحرب الإسرائيلية من أي مرافق طبية أخرى".