دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل توقفت، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حسبما قال في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون.

وقال الصفدي في المقابلة: "إن إسرائيل تقتل الناس، وتقتل الأبرياء، وتدمر 61% من البنية التحتية الطبية في غزة".

وتابع وزير الخارجية الأردني قائلا: "في مرافق الأونروا حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين توجد وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص، لذا يمكنك أن تتخيلي مع عدم دفن الجثث، نوع الكارثة الصحية التي سنواجهها في المستقبل".

وعن الاتفاقية قال الصفدي: "كنا نناقش مع الإسرائيليين منذ فترة، صفقة الازدهار، كما سُميت، بحيث نوفر لهم الطاقة الشمسية ويزودونا في المقابل بالمياه لقد توقفت المناقشات الآن".

وأردف وزير خارجية الأردن قائلا إن الظروف الحالية "لن تسمح بأي نوع من التفاعل مع الإسرائيليين"، لذلك فإن اتفاقية السلام بين الدولتين ستصبح "وثيقة يتراكم عليها الغبار".