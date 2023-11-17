شاهد مصير فلسطينيين من غزة طالبتهم إسرائيل بإخلاء منازلهم

قام الصحفي رامي أبو جاموس الى جانب ما يقرب من ثلاثين شخصًا آخر من الجيران بإعداد رايات بيضاء لحملها أثناء مغادرتهم منازلهم، حيث طلب منهم الجيش الإسرائيلي مغادرة منازلهم، وبدأ رامي الذي كان برفقة زوجته وابنه وليد البالغ من العمر عامين بالتصوير طوال الرحلة. وقال لاحقًا لشبكة CNN، إنه أراد التأكد من أن العالم يعرف ما عانته عائلته.

وتقول إسرائيل إنها حاولت دعوة الناس في غزة لإخلاء المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين... لكن كانت هناك انتقادات عالمية لعدد القتلى في غزة... وتقول وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس إن أكثر من 11400 شخص قُتلوا بينهم حوالي 4700 طفل.