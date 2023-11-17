يشهد السودان حالة من انعدام الأمن منذ 18 شهرا منذ أن أطاح القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي بالحكومة الانتقالية في انقلاب عسكري.

لكن التحالف الهش لم يدم طويلاً، وقبل ما يقرب من سبعة أشهر انزلق الحلفاء السابقون إلى حرب مفتوحة يقاتلون من أجل السيطرة الكاملة على السودان، ثالث أكبر دولة في أفريقيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، حققت قوات الدعم السريع ثاني تقدم كبير لها في ولاية غرب دارفور، مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص على مدار عدة أيام شمال عاصمة الإقليم الجنينة.

وسافرت مراسلة شبكة CNN، نعمة الباقر وفريقها إلى تشاد المجاورة قبل بضعة أشهر وهي المكان الذي فر إليه آلاف الأشخاص منذ بداية الحرب وأثناء وجودها هناك، أجرت نعمة وفريقها مقابلات مع لاجئين من الجنينة، مركز القتال الحالي.

وقدم اللاجئون شهاداتهم عن الفساد، ووصفوا عمليات الاغتصاب المنهجي والاستعباد من قبل قوات الدعم السريع في حملتهم لاحتلال غرب دارفور.