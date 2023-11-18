قال مستشار البيت الأبيض الأسبق لمكافحة الإرهاب، ريتشارد كلارك، في مقابلة مع CNN، إنه عندما نسمع "مركز القيادة" فإننا نتوقع أن "نرى شيئًا به الكثير من معدات الاتصالات وكبار القادة، و(الإسرائيليون) لم يظهروا أي دليل على ذلك بعد"، مُشيرًا إلى أن الإسرائيليين ربما "يئسوا من معركة الرأي العام".

وأضاف: " يتعين على الإسرائيليين تقديم المزيد من الأدلة إذا كانوا يريدون الفوز بهذا الجزء من الدبلوماسية العامة، معركة الرأي العام..."، لأن هناك أشخاصًا يريدون دعم إسرائيل، حسب قوله، "لكنهم قد لا يدعمونها بما يكفي إذا تم اعتبار العمل الإسرائيلي بغيضًا وانتهاكًا للقانون الدولي".