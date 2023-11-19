قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تمارا الرفاعي، في مقابلة مع مراسل CNN، مايكل هولمز، إن "70 من مبانينا، التي تحمل علامة واضحة بعلم الأمم المتحدة الأزرق وشعار الأمم المتحدة، تعرضت في بعض الأحيان لقصف مباشر مع النازحين داخل ملجأنا".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد مكان آمن حقًا في غزة".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القطاع الصحي بشكل عام في غزة، على حد تعبيره، "متجه نحو الانهيار التام"، مضيفًا أن "95% من سيارات الإسعاف خارج الخدمة، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود، وجميع مرافق المرضى الداخليين في الشمال غير قادرة على العمل".