مصر تستعد لاستقبالهم.. شاهد الأطفال الخدج بعد نقلهم من مستشفى الشفاء

من المقرر أن يتم نقل 31 طفلاً حديث الولادة من مستشفى الشفاء إلى مصر خلال الساعات القادمة. وقد تم إجلاؤهم، الأحد، من قبل فريق تابع للأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، ونقلهم إلى مستشفى للولادة جنوب غزة.

وتقول اليونيسف إن حالتهم كانت تتدهور بسرعة بسبب انهيار الخدمات الطبية في مستشفى الشفاء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقول الأطباء الذين يعالجونهم الآن إن جميع الأطفال يعانون من إصابات خطيرة وأن 11 منهم في حالة حرجة.

ويقول أحد الآباء الذين تم لم شمله مع ابنه حديث الولادة بعد أسبوعين، إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان طفله لا يزال على قيد الحياة.