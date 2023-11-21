قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور إن "حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل"، مشيرًا إلى أن "ما يزيد قليلا عن نصف الجمهور الإسرائيلي يشعر بأن الرؤية العظيمة هي دولة واحدة"، ومؤكدًا أنه يعتقد "أن ذلك كارثة"، حسبما قال.

وأشار باراك إلى أن " نتنياهو ارتكب خطأً فادحاً بشأن الاستراتيجية. قبل حوالي 5 سنوات، وسيخبرك بعض الناس أنه منذ أكثر من 5 سنوات، قام بتشكيل الإستراتيجية، وكما حدد الأمر: من يريد التأكد من قدرتنا على منع أي احتمال لحل الدولتين عليه أن يدعم موقفي المتمثل في إبقاء حماس قوية وحيوية. بل إنه كان على استعداد لرشوتهم بأموال الحماية التي أتت نقدًا من قطر، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وليس العكس".

وتابع بالقول: "أنا أنتمي إلى حوالي نصف الجمهور في إسرائيل الذين يعتقدون أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل".

كما أضاف: "أنا أؤمن بشدة بإمكانية رسم خط داخل الأرض الموعودة حيث سيكون لدينا 80% من المستوطنين وجميع مصالحنا الإستراتيجية وسوف ننتشر على رقم واحد في المائة من المساحة الإجمالية للضفة الغربية لنعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولكن قابلة للحياة وتسيطر على كل من هذا الجزء من الضفة الغربية بجانب قطاع غزة. نحن بحاجة إليه من أجل مستقبلنا"، على حد تعبيره.