تحدثت مراسلة CNN، ندى بشير، في هذا الفيديو مع أطفال يتعافون من إصابات تعرضوا لها في غزة، حيث قاموا بوصف أحلامهم التي تلاشت بسبب التجارب التي مروا بها في القطاع.

فبالنسبة للطفل عاصف أبو هادي، 11 عامًا، فإن الجرح الذي أصيب به تذكير دائم بالصدمة التي تعرض لها هو وأصدقاؤه. كانوا يلعبون في الخارج بالقرب من منزله في مدينة غزة عندما قالوا إن غارة جوية وقعت.

عاصف مشجع كرة قدم شغوف، ولعب في الأكاديمية المحلية، وكان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا.

أما بالنسبة لمالك الكفارنة البالغ من العمر 12 سنة، فقد فرت عائلته من منزلها في بيت حانون بعد تلقي تحذير من الجيش الإسرائيلي. انتقلوا من مدينة إلى أخرى بحثًا عن الأمان، وتبعهم في كل مرة المزيد من الغارات الجوية.

ووسط تكثيف الغارات الجوية والقصف في الشمال، يدفع أطفال غزة، كما هي الحال في كثير من الأحيان، الثمن الباهظ. مع سقوط آلاف الجرحى أو القتلى، وضياع الآمال في المستقبل.