منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ما حدث في غزة "مذبحة كاملة"

تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، عن الصفقة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح رهائن والهدنة المؤقتة في غزة، إضافة إلى تقييمه للوضع الإنساني في القطاع.

وقال غريفيث: "لقد دعونا إلى وقف فوري لإطلاق النار... لكن هذا لا يعني أننا لن نغتنم الفرصة في أي وقت يتوقف فيه القتال للحصول على المزيد من المساعدات".

وعبر عن أمله في أن "يعمل هذا (اتفاق الهدنة المؤقتة) من أجل الرهائن أولاً وعائلاتهم، ولكن أيضًا لأنني أعتقد أنه سيعطينا فرصة للقيام بعملنا في غزة".

ووصف غريفيث وضع الاحتياجات الإنسانية في غزة بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، قائلا: "لقد أصبحت المستشفيات مكانًا للحرب وليس للعلاج. لا أعتقد أنني رأيت شيئًا كهذا من قبل. إنها مذبحة كاملة"، حسب تعبيره.