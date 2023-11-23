جنرال أمريكي متقاعد يفصّل كيف ستستخدم إسرائيل وحماس الهدنة لصالحهما

بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس مقابل الهدنة في غزة والإفراج عن سجناء فلسطينيين، يتحدث المحلل العسكري لشبكة CNN والجنرال المتقاعد، ويسلي كلارك، عما يمكن أن يحدث بين الحين والآخر.

وقال كلارك إن الإسرائيليين "يرغبون في سد النقص والاسترخاء وإراحة القوات في الجبهة الأمامية ولكن هل يمكنهم أن يثقوا بحماس حقًا؟ ستكون هناك فترة من الشك، وسيتعين عليهم الحفاظ على حذرهم وسيعززون مواقعهم".

وتابع الجنرال المتقاعد قائلًا: "هم داخل غزة، لكنهم لا يسيطرون عليها. هناك مداخل للأنفاق ويتم إطلاق النار عليهم من الخلف في بعض المناسبات، وليس لديهم أي أمن هناك فعلًا. قد يقومون بتدوير بعض القوات دخولًا وخروجًا".

كما تطرق كلارك إلى تحليله لما ستقوم به حماس قائلًا: "ومن جانب حماس، سيستخدمونها لتعزيز وتجديد وإعادة الإمدادات وإعادة التنظيم ومحاولة إعادة تأسيس الاتصالات والاستعداد للموجة التالية من القتال الإسرائيلي".

وأشار كلارك إلى أن "هذا جهد إنساني. ستكون هناك بعض المساعدات الإنسانية التي ستدخل ما لم تكن هناك بعض الضوابط القوية والغريبة هنا. ستحصل حماس على ما تحتاج إليه من هذه المساعدات الإنسانية، وستقوم بإعادة ملء مخزونها من الوقود أو أي شيء آخر".

وأنهى الجنرال تعليقه بالقول: "فلنخرج الرهائن. سيكون ذلك أمرًا رائعًا، لكن هذا أبعد ما يكون عن النهاية، وهو وضع ديناميكي للغاية ومن الصعب حقًا التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور".