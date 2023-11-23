لعبت قطر دورا حاسما في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، ووجه محمد الخليفي، وزير الدولة القطري، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، رسالة إلى أسر رهائن الجنود أو الرجال الذين تحتجزهم حماس، قائلًا: "نحن نفعل كل ما في وسعنا. بمجرد أن يرغب الطرفان في مواصلة طلب المساعدة من قطر في الوساطة، سنرد بشكل إيجابي على هذا الطلب".

وأشار الخليفي إلى أن عمل قطر "لم ينته. ما زلنا مستمرين في التحدث أكثر مع الأطراف من أجل وقف التصعيد والسعي إلى فترة أطول لوقف إطلاق النار".

كما أكد الخليفي "أن مهمتنا لم تنته، وعملنا مستمر من أجل القضية الأفضل - وكما قلت، أملنا هو أن نرى فترة يمكننا فيها وضع حد لهذه الحرب والسماح للناس بالمغادرة وتقليل المعاناة الإنسانية لسكان غزة".