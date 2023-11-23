قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ردا على سؤال CNN حول مسار خروج الرهائن المدنيين من قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الهدنة، إن " الهدف الرئيسي هو سلامة الرهائن".

وأضاف: "لا يمكننا الكشف عن الكثير من المعلومات المتعلقة بالطرق التي سيمرون بها، ولكننا سنركز على التأكد من وصولهم إلى هناك بأمان"

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.