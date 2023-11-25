خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN حاوره فيها ريتشارد كويست، قال السفير حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة تعليقًا على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في غزة بين إسرائيل وحركة حماس والذي أسفر عن اطلاق سراح الدفعة الأولى من السجناء الفلسطينيين والتي بلغت 39 فلسطينيًا مقابل الافراج عن قرابة 24 رهينة لدى حماس، إنه "يأمل أن يمثل ذلك بصيص من الأمل في أن تنتهي هذه المذبحة، وأن نتحرك فوراً نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار."

مضيفًا "من غير المعقول حقاً أن نتوقف لأيام لكي نطعم أطفالنا ومدنيينا ثم يستأنفون القتل الجماعي لهم كما كنتم تنشرون التقارير خلال الشهر والنصف الماضيين".