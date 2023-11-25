بعدما توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق للإفراج عن النساء والأطفال الرهائن المحتجزين في غزة بالإضافة إلى هدنة لمدة 4 أيام، كان الوضع متوتراً في شارع صلاح الدين – الطريق السريع الذي يربط بين الشمال والجنوب – حيث قال الناس هناك إن القوات الإسرائيلية فتحت النار على أولئك الذين حاولوا العودة شمالاً.

وقال الفلسطيني محمود: "نحن مدنيون، لقد أطلقوا النار على الناس، أُصيب أحدهم برصاصة في الرأس والآخر في الفم".

وردا على سؤال حول عمليات إطلاق النار هذه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته متمركزة على طول "الخطوط العملياتية للتهدئة وفقا لإطار الاتفاق".

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN جمانة كرادشة.