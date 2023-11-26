قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في مقابلة مع مذيعة CNN، دانا باش، إن إسرائيل وافقت بالفعل على أنها "ستواصل وقف القتال يومًا بعد يوم، بعد انتهاء الأيام الـ4 (الهدنة)، طالما استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف سوليفان: "إذا أرادت حماس أن ترى تمديداً لوقف القتال، فيمكنها الاستمرار في إطلاق سراح الرهائن. وإذا اختارت عدم إطلاق سراح الرهائن، فإن نهاية الهدنة هي مسؤوليتها وليس مسؤولية إسرائيل، لأنها تحتجز هؤلاء الرهائن بشكل غير شرعي تماما وضد كل حدود اللياقة الإنسانية أو القوانين".

وتابع: "مهما كان عدد الأيام التي تُطلق فيها حماس سراح 10 رهائن، ستواصل إسرائيل وقف القتال، وهذا جزء من شروط الصفقة التي وافقت عليها إسرائيل، وهذا التزام تعهدت به إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعب حماس".