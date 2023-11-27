بينما يحتفل الفلسطينيون باستقبال أحبائهم من سجون إسرائيل، قالت الفلسطينية جنى جهاد: "نحن سعداء للغاية، ولكننا لا نزال غارقين في الحزن ونشعر بالحزن الشديد بسبب كل ما يحدث هنا في فلسطين، ولكننا في الوقت نفسه قادرون على الاستمرار في كل ما يمكننا القيام به من أجل تحقيق وقف إطلاق النار ونأمل في وقت لاحق التحرير الكامل".

وقال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي: "هناك أطفال هنا في السجن منذ 8 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، هذا غير مقبول"، موضحًا أن الكثير منهم الآن يعانون "من مشاكل نفسية كبيرة بسبب التعذيب، على الأقل تعذيب نفسي بسبب طريقة التحقيق معهم، وهي وحشية فظيعة تمارس ضد هؤلاء الأطفال".