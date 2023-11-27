تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في مقابلة مع مذيعة CNN، دانا باش، حول الصفقة التي توصلت إليها إسرائيل وحماس والتي تسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحول الآليات المتبعة لضمان وصول تلك الإمدادات إلى المدنيين وليس إلى حماس.

قال سوليفان: "هناك آلية التفتيش، حيث يقوم الإسرائيليون عند معبر نيتسانا بفحص جميع الشاحنات قبل دخولها عبر معبر رفح إلى غزة"، موضحًا أنهم "يقومون بالتحقق للتأكد من أنها في الواقع إمدادات إنسانية وليست السلع التي يمكن أن تساعد حماس في حملتها العسكرية".

وأضاف: "تذهب هذه الشاحنات إلى مستودعات الأمم المتحدة وإلى المنظمات الإنسانية الأخرى التي تم فحصها واعتمادها كشركاء موثوقين".

وأشار إلى أنه "بمجرد وصولها (المساعدات) إلى أيدي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، يتم توزيعها مباشرة على الناس".