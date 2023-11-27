ينتظر الفلسطينيون على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي أثناء محاولتهم العودة إلى قطاع غزة، الأحد، وسط هدنة دامت 4 أيام حتى الآن، وفقًا لشبكة CGTN المتعاونة مع CNN.

وقال الرجل الفلسطيني عبد القادر لشبكة CGTN وهو يعترف بالخطر الذي قد يلوح في الأفق: "حتى في ظل هذه الظروف، من الأشرف لنا أن نموت مع أطفالنا هناك".

من جانبه، قال محمد إنه عبر الحدود لتلقي العلاج إثر إصابته في قدمه بسبب إطلاق أحد جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه، مشيرًا إلى أنه كان في مصر منذ 60 يومًا.

وأشار محمد إلى أنه كان عند معبر رفح ثاني أيام الحرب، مؤكدًا أنه حصل على ختم الخروج لكن البوابة تعرضت للقصف ما منعهم من الدخول إلى غزة.

أما عمر فأعرب عن فرحته، قائلًا "ردت لي الروح"، لكنه أشار إلى أنه فقد الاتصال بأهله في غزة جراء الحرب.