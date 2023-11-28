بعدما وردت ادعاءات من المفرج عنهم من سجون إسرائيل بأنه تم اعتقالهم فقط، ولم توجه إليهم أي تهمة، ردت مصلحة السجون الإسرائيلية على هذه الادعاءات قائلة: "إن سجناء الأمن الوطني الذين تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين كانوا يقضون محكومياتهم بجرائم خطيرة...".

وقامت شبكة CNN بتدقيق الأرقام الموجودة في قائمة تضم 300 سجين فلسطيني حددتهم إسرائيل على أنهم مؤهلون للإفراج عنهم، وتم إدراج 80% منهم على أنهم معتقلون فقط، مما يعني أنه لم يتم الحكم عليهم رسميًا.

وفي تقرير كبيرة مراسلي التحقيقات الدولية في CNN، نعمة الباقر، المزيد من التفاصيل.